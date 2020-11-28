За коммунальные долги украинцев будут лишать имущества

"Слуги народа"пошли еще дальше. В Украине за коммунальные долги будут вычитать деньги иззарплат, социальных выплат и выселять из квартиры. Соответствующий законопроектпредложили депутаты известной всем партии. Сейчас за просрочку коммунальныхплатежей существует пеня. Если законопроект будет принят, то поставщики,например, газа или электричества смогут по упрощенной процедуре получитьсудебное решение и автоматически высчитывать на погашение долга 50% от зарплатыдолжника. Если человек получает нищенскую пенсию или пособие на детей, товысчитывать будут 20%. Если же у должника нет официальных доходов, у негопросто конфискуют имущество.