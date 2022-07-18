За нарушение прав мух в Германии наказан музей

В музее немецкого города Вольфсбург изъяли один из экспонатов. Он нарушал право мух на жизнь и здоровье, как указывали местные защитники животных. Инсталляция - герметично закрытый стеклянный ящик. В одном его конце мухи рождались, а в другом гибли. Там располагалась ультрафиолетовая лампа, на которой они сгорали. В этой истории все может показаться безумным, если не помнить, что дело происходит в Германии. Здесь создали непонятную для большинства людей философию, поэтому даже мух немцы способны превратить в искусство. Но здесь же возникли представления о жесточайшем порядке, которому подчиняются и граждане, и мухи - значит, права есть даже у паразитов. В Германии, между прочим, действует закон, который карает штрафом в 50 евро за убийство пчелы или осы. Музей еще легко отделался, ведь мухам там устроили геноцид.