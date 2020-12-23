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За неделю число заразившихся COVID-19 в мире выросло более чем на 4 миллиона 600 тысяч
Коронавирус в мире - снова обновил недельный рекорд. За прошлые 7 дней число заразившихся выросло более чем на 4 миллиона 600 тысяч – это самый высокий показатель с начала пандемии. Количество смертей увеличилось более чем на 79 тысяч человек. При этом большая часть жертв приходится на европейский регион - там от вируса погибли более 36 тысяч человек! И это несмотря на то, что практически на всей территории Европы сейчас действует локдаун.
Чехия продлила локдаун
Накануне продлить карантин решили в Чехии. Уже сегодня срок действия ограничений заканчивался. Однако теперь локдаун будет длится до 22 января. Сегодня правительство страны также рассмотрит вопрос об объявлении в стране максимального, пятого, уровня эпидемиологической угрозы.
Вирус в Британии распространяется быстрее
А в Великобритании зафиксирован максимальный показатель заражений за сутки - более 33 миллионов 300 тысяч случаев. Напомним, в королевстве ранее выявили новый штамм коронавируса. По словам экспертов, он не опаснее обычного, но распространяется гораздо быстрее.
Франция откроет границы для фур
Тем временем более полутора тысяч грузовых фур по-прежнему ожидают возможности покинуть Великобританию после закрытия тоннеля под Ла-Маншем и приостановки паромного сообщения между Соединенным Королевством и Францией. Впрочем, уставшим и злым водителям, наконец, пообещали открыть путь в республику, но для этого придется сдать тест на коронавирус.
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