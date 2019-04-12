За неделю до выборов в Украине неизвестна дата проведения дебатов

В Украине за неделю до выборов до сих пор неизвестна дата проведения дебатов, на которых встретятся оба кандидата. Петр Порошенко готов к поединку на стадионе в это воскресенье, а 19 числа в телестудии. Владимир Зеленский ждет оппонента только на стадионе "Олимпийский" и только 19 апреля. Накануне в эфире одного из ток-шоу Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию в течение сорока минут и устроить дебаты здесь и сейчас. Оппонент отказался, пояснив, что находится в Париже, где у него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном.