За неделю в Чили сгорело леса больше, чем за год

Жертвами лесных пожаров в Чили стали 22 человека. Пострадали более 500, 16 находятся в тяжелом состоянии. Активным остается 251 очаг возгорания.

За неделю сгорело больше, чем за год. В трех регионах страны объявлено чрезвычайное положение. Идет эвакуация населения. Уничтожено более сотни домов.