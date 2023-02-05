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За неделю в Чили сгорело леса больше, чем за год

Жертвами лесных пожаров в Чили стали 22 человека. Пострадали более 500, 16 находятся в тяжелом состоянии. Активным остается 251 очаг возгорания.

За неделю сгорело больше, чем за год. В трех регионах страны объявлено чрезвычайное положение. Идет эвакуация населения. Уничтожено более сотни домов.

Власти Чили запросили международную помощь. Аргентина уже направила в пострадавшие районы людей и технику.

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