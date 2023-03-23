Из-за невыполнения Польшей решения Европейского суда Хельсинкский фонд обратился в Совет Европы

Хельсинкский фонд по правам человека обратился в Совет Европы из-за невыполнения Польшей решения Европейского суда, сообщает БЕЛТА.

Еще в 2020 году Европейский суд по правам человека призвал Польшу допускать к процедуре предоставления статуса беженца лиц, пересекших границу с намерением обратиться за международной защитой. Но польское правительство так и не предприняло никаких шагов по выполнению рекомендаций этого решения.

В своем обращении Хельсинкский фонд также подчеркивает, что польское правительство не только не выполнило решение суда, но и предприняло действия, которые полностью противоречат рекомендациям Европейского суда по правам человека. Как пример - принятие закона, который позволил польским правоохранителям выдворять иностранцев на сопредельную территорию.

"Польские власти давно не считаются с нормами международного права, не говоря уже о рекомендациях Европейского суда по правам человека", - отметили в ГПК.