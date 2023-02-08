За побег африканцев убивали или отрезали им уши - ужас колонизации Запада

Такой судьбы, конечно, не пожелаешь даже врагу. Представьте, что еще до 1970-х годов часть территорий Африки оставалась в бесправной колониальной зависимости. На протяжении многих лет западные страны просто издевались над континентом.

400 лет рабства. Британцы, американцы, французы за эти годы вывезли насильно миллионы людей на продажу как рабов. Путь называли "треугольник работорговли".





Рабы не имели прав и свобод и приравнивались к лошади в стойле. Бежавших африканцев ловили и отрезали уши. При желании хозяин мог и вовсе убить раба, и закон был на его стороне.

В центры работорговли превратились Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и другие страны. При этом любые попытки восстаний и бунтов жестко подавлялись. Только в борьбе за независимость от Франции погибли более 2 млн жителей Африки.





Вместо свободы и равенства - разделяй и властвуй. И ведь не икается сегодня Макрону, Джонсону и другим за беззаконие, грабеж и кровавые похождения. Кажется, даже наоборот - хочется еще больше жертв, только теперь на территории Украины.