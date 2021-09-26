За полгода ситуация в Донбассе обострилась: увеличилось количество жертв среди гражданского населения

Вернемся к турне Зеленского в США. Повод - Генассамблея ООН. Однако слова прежние: Украине нужны деньги, а еще хотелось бы в НАТО. С трибуны Генасамблеи Зеленский озвучил число жертв на Донбассе - 15 тысяч погибших, добавив, это, мол, цена за независимость. А чуть ранее дети в интернате Ясиноватой на территории самопровозглашенной республики подверглись обстрелу из орудий, запрещенных Минскими соглашениями.

Мониторинговые группы фиксируют - за полгода ситуация обострилась, увеличилось количество жертв гражданского населения, а удары наносятся по самопровозглашенным республикам на 80 % чаще. В самой же Украине стартовали натовские учения, где отрабатывают не оборонительные, а в том числе наступательные техники боя в городских условиях. Рассказывает Екатерина Тихомирова.

Под залпы артиллерийского огня бывший кавээнщик на государственном уровне прибыл на Генассамблею. Не сумев оживить свою страну, решил оживить речью ООН: "Все конфликты надо решать диалогами, а не танками" - высокопарно с трибуны заявил Зеленский, а накануне от обстрела 25-й бригады дети Донбасса прятались по подвалам.

Утром 21 сентября было выпущено 15 мин из 120-мм миномета. Под обстрел попало училище №69 и школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. 63 воспитанника были срочно эвакуированы в подвал.





Перед любым визитом украинского президента (так было при Порошенко, так при Зеленском) происходят какие-то провокации. Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист

Конфликт на Донбассе начал накаляться в августе, аккурат к поездке Зеленского в Штаты. В сентябре перешел в более серьезную фазу. Количество обстрелов возросло. И они стали прицельными. В Ясиноватой точечно повреждены котельная и газопровод.

Чаще жители слышат разрывы 120 миллиметровых мин и 122 миллиметровых снарядов, которые запрещены Минскими соглашениями.





Для нас это обыденная реальность, когда перестрелки происходят. Может, не каждый день, но каждую неделю приходят сообщения, что куда-то попал снаряд, где-то выбили окна, кто-то ранен или, не дай бог, погиб. Понимаете, это ситуация, когда противоборствующие стороны находятся, буквально видя друг друга в прицел автомата. Серой зоны как таковой практически не осталось. За исключением тех районов, где силы и техника были разведены, но таких участков немного. Накал страстей на линии фронта находится на опасной черте. Алексей Ильяшевич, политический обозреватель (Донецк)

Ситуация значительно ухудшилась, это констатировали и в ООН. Они фиксируют увеличение жертв среди гражданского населения. С 1 февраля по 31 июля - 15 погибших и 47 раненых. Это на 51 % больше, чем за предыдущие шесть месяцев. 81 % погибших - жители самопровозглашенных республик. Более 80 % попаданий пришлось на неподконтрольную Киеву территорию. Иными словами, данные доклада Управления ООН по правам человека подтверждают - подавляющее количество обстрелов происходит именно с украинской стороны.

Единственный способ решить конфликт - Минские соглашения. То есть, возвращение неподконтрольных Киеву территорий обратно в состав Украины на правах альтернативного политического центра - можно назвать это автономия, можно федерализация. Украине не нужны эти люди, потому что это протестный электорат. Это якорь, который будет висеть на Украине и не позволять ей идти в ЕС, идти в НАТО. А если говорить о конфликте в его нынешнем состоянии, Донбасс - это средство самоутверждения для Украины. Самое страшное для Киева - это ситуация, в которой об украинском кризисе все забудут. В принципе сегодня это происходит. Мы видим, что на повестке дня международных организаций, на мировой арене стоят совершенно другие вопросы. Украина - дело десятое. Соответственно Зеленский пытается этот процесс притормозить. Украина постоянно носится с российской агрессией, у Украины на повестке дня постоянно Крым и Донбасс. Больше ничего миру она предложить не может. Это тот экспортный товар, который Украина поставляет на международную арену. Алексей Ильяшевич, политический обозреватель (Донецк)

В Киеве продолжают питать надежду, что Европу и Америку все же удастся затащить в украинский окоп. В Штатах Зеленский продолжил свое турне, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил больше кораблей в воды Черного моря, больше военных учений и хотя бы чуть-чуть надежды попасть в НАТО.

Впрочем, в НАТО уже активно "тризубят". В Украине в этом году марафон непрекращающихся учений. На этой неделе стартовали "Объединенные усилия-2021", где тренируются воевать не только с Россией.

К антироссийскому угару добавилась моделирующая война с нашей страной. До этого разминались в "Нерушимой устойчивости", а 13 сентября СБУ провели антитеррористические учения у наших границ. Согласно легенде, группа условных диверсантов планировала устроить диверсию на Ровенской АЭС, однако была вынуждена спасаться бегством. Перед силовиками стояла задача поймать "злоумышленников", пока те не достигнут украинско-белорусской границы. Антибелорусский выпад совершенно дикий, поскольку боевики, как с оружием так и без, пытаются проникнуть в Беларусь из Украины, и никак ни наоборот.

Но вернемся к учениям "Объединенные усилия - 2021". Полагается, что после провала Киева на пути вступления в Североатлантический альянс и падения рейтингов Зеленского, ставка украинских властей на учения с НАТО. Это демонстрация военной поддержки альянса и убеждение населения страны в высокой боевой готовности ВСУ. Но что-то пошло не так: достоянием гласности стал документ по организации учений.





В частности, план работы старшего посредника при группировке десантно-штурмовых войск генерал-майора Дузь-Крятченко. Из документа, война начнется совершенно внезапно: в 8 часов 30 минут, но завтрак, обед и ужин будут по распорядку - в 8, 13 и 19 часов. И так 3 суток с точным описанием всех украинских бед - а это выход из строя техники из-за некачественного топлива, деморализация солдат Украины, кто-то наелся некачественных продуктов, а кто-то напивается до беспамятства. Конечно, можно и шутить и смеяться, но! Но кроме прочего, моделируется и война на Донбассе. В планах ВСУ, которые приводят ряд СМИ, присутствует создание лагерей для гражданского населения, которое начнет бесконтрольно покидать зону боевых действий. Люди, находящиеся в лагерях для временно перемещенных, будут использоваться в качестве "живого щита" и инфоповода для привлечения внимания международной общественности, отмечают журналисты.

Мы можем не обращаться к подобным документам, а просто вспомнить официальные действия и заявления Украины. В конце концов законопроект о создании фильтрационных (читай - концентрационных) лагерей внес не какой-то оголтелый украинский русофоб-националист, а кабмин Украины. Подчеркиваю, кабмин Украины официально предложил Раде принять закон о создании концлагерей для граждан России, для русских - в том числе на территории Донбасса, да и в целом на территории Украины. Это не чья-то выдумка или хакерский слив, или чьи-то предположения, а официальный факт. Висит этот законопроект на официальном сайте Верховной рады, парламента Украины. Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист

Украинские власти не спешат реализовывать минские договоренности.

Киев уверен, что он сможет добиться победы другим способом. Жертвы для Украины - лишь слова, произнесенные с международных трибун - мол, это цена за нашу демократию и за стремление оказаться в европейских объятьях. В Украине уверены - Запад поможет, обогреет и накормит.

Но что еще хуже, к разрешению конфликта и прекращению кровопролития не стремится и Европа. И Франция, и Германия по-прежнему продвигают конструктивную неопределенность.