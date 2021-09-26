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За полгода ситуация в Донбассе обострилась: увеличилось количество жертв среди гражданского населения
Вернемся к турне Зеленского в США. Повод - Генассамблея ООН. Однако слова прежние: Украине нужны деньги, а еще хотелось бы в НАТО. С трибуны Генасамблеи Зеленский озвучил число жертв на Донбассе - 15 тысяч погибших, добавив, это, мол, цена за независимость. А чуть ранее дети в интернате Ясиноватой на территории самопровозглашенной республики подверглись обстрелу из орудий, запрещенных Минскими соглашениями.
Мониторинговые группы фиксируют - за полгода ситуация обострилась, увеличилось количество жертв гражданского населения, а удары наносятся по самопровозглашенным республикам на 80 % чаще. В самой же Украине стартовали натовские учения, где отрабатывают не оборонительные, а в том числе наступательные техники боя в городских условиях. Рассказывает Екатерина Тихомирова.
Под залпы артиллерийского огня бывший кавээнщик на государственном уровне прибыл на Генассамблею. Не сумев оживить свою страну, решил оживить речью ООН: "Все конфликты надо решать диалогами, а не танками" - высокопарно с трибуны заявил Зеленский, а накануне от обстрела 25-й бригады дети Донбасса прятались по подвалам.
Утром 21 сентября было выпущено 15 мин из 120-мм миномета. Под обстрел попало училище №69 и школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. 63 воспитанника были срочно эвакуированы в подвал.
Перед любым визитом украинского президента (так было при Порошенко, так при Зеленском) происходят какие-то провокации.
Конфликт на Донбассе начал накаляться в августе, аккурат к поездке Зеленского в Штаты. В сентябре перешел в более серьезную фазу. Количество обстрелов возросло. И они стали прицельными. В Ясиноватой точечно повреждены котельная и газопровод.
Чаще жители слышат разрывы 120 миллиметровых мин и 122 миллиметровых снарядов, которые запрещены Минскими соглашениями.
Для нас это обыденная реальность, когда перестрелки происходят. Может, не каждый день, но каждую неделю приходят сообщения, что куда-то попал снаряд, где-то выбили окна, кто-то ранен или, не дай бог, погиб. Понимаете, это ситуация, когда противоборствующие стороны находятся, буквально видя друг друга в прицел автомата. Серой зоны как таковой практически не осталось. За исключением тех районов, где силы и техника были разведены, но таких участков немного. Накал страстей на линии фронта находится на опасной черте.
Ситуация значительно ухудшилась, это констатировали и в ООН. Они фиксируют увеличение жертв среди гражданского населения. С 1 февраля по 31 июля - 15 погибших и 47 раненых. Это на 51 % больше, чем за предыдущие шесть месяцев. 81 % погибших - жители самопровозглашенных республик. Более 80 % попаданий пришлось на неподконтрольную Киеву территорию. Иными словами, данные доклада Управления ООН по правам человека подтверждают - подавляющее количество обстрелов происходит именно с украинской стороны.
Единственный способ решить конфликт - Минские соглашения. То есть, возвращение неподконтрольных Киеву территорий обратно в состав Украины на правах альтернативного политического центра - можно назвать это автономия, можно федерализация. Украине не нужны эти люди, потому что это протестный электорат. Это якорь, который будет висеть на Украине и не позволять ей идти в ЕС, идти в НАТО. А если говорить о конфликте в его нынешнем состоянии, Донбасс - это средство самоутверждения для Украины. Самое страшное для Киева - это ситуация, в которой об украинском кризисе все забудут. В принципе сегодня это происходит. Мы видим, что на повестке дня международных организаций, на мировой арене стоят совершенно другие вопросы. Украина - дело десятое. Соответственно Зеленский пытается этот процесс притормозить. Украина постоянно носится с российской агрессией, у Украины на повестке дня постоянно Крым и Донбасс. Больше ничего миру она предложить не может. Это тот экспортный товар, который Украина поставляет на международную арену.
В Киеве продолжают питать надежду, что Европу и Америку все же удастся затащить в украинский окоп. В Штатах Зеленский продолжил свое турне, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил больше кораблей в воды Черного моря, больше военных учений и хотя бы чуть-чуть надежды попасть в НАТО.
Впрочем, в НАТО уже активно "тризубят". В Украине в этом году марафон непрекращающихся учений. На этой неделе стартовали "Объединенные усилия-2021", где тренируются воевать не только с Россией.
К антироссийскому угару добавилась моделирующая война с нашей страной. До этого разминались в "Нерушимой устойчивости", а 13 сентября СБУ провели антитеррористические учения у наших границ. Согласно легенде, группа условных диверсантов планировала устроить диверсию на Ровенской АЭС, однако была вынуждена спасаться бегством. Перед силовиками стояла задача поймать "злоумышленников", пока те не достигнут украинско-белорусской границы. Антибелорусский выпад совершенно дикий, поскольку боевики, как с оружием так и без, пытаются проникнуть в Беларусь из Украины, и никак ни наоборот.
Но вернемся к учениям "Объединенные усилия - 2021". Полагается, что после провала Киева на пути вступления в Североатлантический альянс и падения рейтингов Зеленского, ставка украинских властей на учения с НАТО. Это демонстрация военной поддержки альянса и убеждение населения страны в высокой боевой готовности ВСУ. Но что-то пошло не так: достоянием гласности стал документ по организации учений.
В частности, план работы старшего посредника при группировке десантно-штурмовых войск генерал-майора Дузь-Крятченко. Из документа, война начнется совершенно внезапно: в 8 часов 30 минут, но завтрак, обед и ужин будут по распорядку - в 8, 13 и 19 часов. И так 3 суток с точным описанием всех украинских бед - а это выход из строя техники из-за некачественного топлива, деморализация солдат Украины, кто-то наелся некачественных продуктов, а кто-то напивается до беспамятства. Конечно, можно и шутить и смеяться, но! Но кроме прочего, моделируется и война на Донбассе. В планах ВСУ, которые приводят ряд СМИ, присутствует создание лагерей для гражданского населения, которое начнет бесконтрольно покидать зону боевых действий. Люди, находящиеся в лагерях для временно перемещенных, будут использоваться в качестве "живого щита" и инфоповода для привлечения внимания международной общественности, отмечают журналисты.
Мы можем не обращаться к подобным документам, а просто вспомнить официальные действия и заявления Украины. В конце концов законопроект о создании фильтрационных (читай - концентрационных) лагерей внес не какой-то оголтелый украинский русофоб-националист, а кабмин Украины. Подчеркиваю, кабмин Украины официально предложил Раде принять закон о создании концлагерей для граждан России, для русских - в том числе на территории Донбасса, да и в целом на территории Украины. Это не чья-то выдумка или хакерский слив, или чьи-то предположения, а официальный факт. Висит этот законопроект на официальном сайте Верховной рады, парламента Украины.
Украинские власти не спешат реализовывать минские договоренности.
Киев уверен, что он сможет добиться победы другим способом. Жертвы для Украины - лишь слова, произнесенные с международных трибун - мол, это цена за нашу демократию и за стремление оказаться в европейских объятьях. В Украине уверены - Запад поможет, обогреет и накормит.
Но что еще хуже, к разрешению конфликта и прекращению кровопролития не стремится и Европа. И Франция, и Германия по-прежнему продвигают конструктивную неопределенность.
С одной стороны представители стран согласились, что Минские соглашения - единственная основа для урегулирования, а с другой - отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и участников, вычеркнули и пояснение, что конфликт происходит в Украине. Иными словами, реальное урегулирование конфликта на Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины. Но танцы с бубнами продолжаются.
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