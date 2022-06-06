За поправки в Конституцию Казахстана проголосовали более 70 % избирателей

На пороге изменений. За поправки в Конституцию на референдуме проголосовали более 70 % граждан Казахстана. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. В то же время явка избирателей составила более 68 %. Напомним, поправки направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Чтобы изменения в Основной закон считались принятыми, за них должны проголосовать более половины граждан, не менее чем12 из 17 субъектов страны.