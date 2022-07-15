За попытку госпереворота арестована смертельно больная американка

Власти США задержали 69-летнюю американку, смертельно больную раком. Ее опознали по видеосъемке - она участвовала в митинге 6 января прошлого года у стен американского конгресса. Несчастная женщина при смерти и не надеется больше увидеть небо, иначе как сквозь решетку камеры. На прощание она успела лишь сказать, что крайне напугана. Власти обвиняют ее в причастности к попытке госпереворота - так квалифицирует прокуратура митинг 6 января.