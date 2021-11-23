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За последние 11 месяцев число мигрантов в Британию достигло почти 26 тысяч
Миграционный поток в Европу только стремительно растет. За минувшие выходные Ла-Манш попытались пересечь несколько сотен человек. Всего же за последние 11 месяцев число мигрантов в Британию достигло почти 26 тысяч. Непростая ситуация и на границе Боснии и Хорватии. На этом фоне группа беженцев на польских рубежах - лишь пазл в мозаике провальной политики ЕС. Однако внимание Запада, по понятным причинам, приковано именно к нашей стране. Обездоленные люди стали лишь предметом европейских манипуляций.
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