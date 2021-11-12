Наплыв беженцев в Евросоюз происходит не только через восточные рубежи. Мигранты осаждают Великобританию. За последние сутки через Ла-Манш попытались прорваться около тысячи нелегалов. Это рекордное количество. В МВД Соединенного Королевства назвали нынешнее положение неприемлемым, но брать на себя ответственность за состояние границ никто не спешит. Лондон требует сдерживания потока мигрантов от Парижа. Уже более 23 тысяч человек в этом году пересекли Ла-Манш. Это намного больше, чем в предпандемийный период.