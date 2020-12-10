За последние сутки в мире выявлено свыше полумиллиона новых случаев заражения COVID-19

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти. За последние сутки выявлено свыше полумиллиона новых случаев.



В лидерах по-прежнему США. Впервые с начала пандемии там более 3 тысяч смертей пациентов за день,сообщает газета New York Time со ссылкой на свои подсчеты. А телеканал CNBC тем временем рассказывает, что пандемия и экономический кризис привели сердце Штатов - Нью-Йорк - к небывалым показателям бездомности. Впервые количество спящих в городских приютах достигло более 20 тысяч человек.

Ждать ли праздника?

Жители Европы тем временем замерли в ожидании зимних праздников. Правительства обещали послабления карантина там, где это возможно. Но судя по всему, например, Германии не повезло - канцлер Ангела Меркель призывает все федеральные власти отказаться от идеи ослабить ограничения. Меры ужесточают в Швейцарии.







В Албании застрелили человека за нарушение комендантского часа

Наказание за нарушение карантина порой выходит за рамки. Трагический инцидент произошел в Албании. Нарушившего комендантский час молодого человека застрелила полиция. В столице вспыхнули акции протеста. Протестующие сожгли ель у правительственного здания, попытались ворваться в МВД, но получили жесткий отпор. Пострадали по меньшей мере 9 полицейских.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Украине