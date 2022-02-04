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За последние сутки в мире зарегистрировано более 12,5 тыс. погибших от COVID-19
"Омикрон" устанавливает новые рекорды пандемии COVID-19. За последние сутки в мире зарегистрировали более 12,5 тысячи погибших от инфекции.
Германия
Германия обновила суточный максимум заболевших - более 236 тысяч новых случаев. "Омикрон" стал доминирующим. В стране действуют ограничения, однако они значительно мягче, чем в прежние волны пандемии.
В Швеции отменят COVID-ограничения
Власти Швеции с 9 февраля и вовсе отменят введенные из-за коронавируса ограничения.
Штрафы за отсутствие прививки от COVID-19 в Австрии
В Австрии эпидемиологические меры кардинальные. Федеральный совет страны одобрил принятие закона об обязательной вакцинации взрослых от коронавируса. Людей, отказывающихся от прививки, начнут штрафовать. При отсутствии документа о вакцинации заплатить придется от 600 до 3 600 евро. Исключения составят люди с медицинскими противопоказаниями и беременные женщины.
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