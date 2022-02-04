За последние сутки в мире зарегистрировано более 12,5 тыс. погибших от COVID-19

"Омикрон" устанавливает новые рекорды пандемии COVID-19. За последние сутки в мире зарегистрировали более 12,5 тысячи погибших от инфекции.

Германия

Германия обновила суточный максимум заболевших - более 236 тысяч новых случаев. "Омикрон" стал доминирующим. В стране действуют ограничения, однако они значительно мягче, чем в прежние волны пандемии.

В Швеции отменят COVID-ограничения

Власти Швеции с 9 февраля и вовсе отменят введенные из-за коронавируса ограничения.

Штрафы за отсутствие прививки от COVID-19 в Австрии