За последнюю неделю число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 8%

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность такой динамикой.На фоне ухудшения эпидситуации правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 апреля.



Польша не исключает в ближайшие дни полного локдауна. Его введут, если эпидситуация и дальше будет ухудшаться, а суточное число инфицированных превысит 30 тысяч человек.



Премьер-министр Великобритании предупредил, что страну скоро накроет третья волна коронавируса. Власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля. Нарушителей собираются штрафовать на 5 тысяч фунтов.



Жесткие ограничения продлевает Германия. Локдаун в регионах сохранится до 18 апреля, карантинные меры усилят на время пасхального периода в начале апреля.



В Греции намерены принудительно мобилизовать частных врачей. Минздрав в течение нескольких недель обращался к ним с просьбой о помощи, но почти никто не откликнулся. Теперь за попытку избежать работы в госклиниках частным медикам грозит до 5 лет тюрьмы.



