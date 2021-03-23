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За последнюю неделю число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 8%

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность такой динамикой.На фоне ухудшения эпидситуации правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 апреля.

Польша не исключает в ближайшие дни полного локдауна. Его введут, если эпидситуация и дальше будет ухудшаться, а суточное число инфицированных превысит 30 тысяч человек.

Премьер-министр Великобритании предупредил, что страну скоро накроет третья волна коронавируса. Власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля. Нарушителей собираются штрафовать на 5 тысяч фунтов.

Жесткие ограничения продлевает Германия. Локдаун в регионах сохранится до 18 апреля, карантинные меры усилят на время пасхального периода в начале апреля.

В Греции намерены принудительно мобилизовать частных врачей. Минздрав в течение нескольких недель обращался к ним с просьбой о помощи, но почти никто не откликнулся. Теперь за попытку избежать работы в госклиниках частным медикам грозит до 5 лет тюрьмы.

ВОЗ: вакцины в мире распределяются крайне неравномерно

И еще один тревожный момент: подавляющее большинство прививок от коронавируса - 76% - приходится всего на 10 стран. В гонке за вакцинами побеждают государства с высокими и средними доходами.

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