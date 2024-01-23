За последнюю неделю тела нескольких погибших людей были обнаружены на пляжах Анталии

После обнаружения нескольких тел на пляжах полицейские перешли на круглосуточное патрулирование береговой линии протяженностью 15 км в турецкой провинции Анталья. Об этом информируетРИА Новостисо ссылкой на агентство DHA.



В частности, патрулирование береговой линии ведется правоохранителями в районах Кадрие, Белек и Богазкент. Сотрудники охраны отелей и других объектов на берегу также проводят проверки пляжей. В море патрулированием занимается береговая охрана.



За последнюю неделю не менее восьми погибших людей были обнаружены на пляжах в провинции Анталья, еще одно тело найдено на берегу провинции Мугла. Продолжается опознание обнаруженных тел. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам.



Проведенный ДНК-тест показал, что одной из погибших является 18-летняя турецкая студентка Мерве Эльмас, пропавшая в начале января.



Первое тело было обнаружено 17 января, затем правоохранители на разных участках пляжа находили других погибших.



Посольство Ливана в Анкаре информировало ранее о лодке с 90 нелегальными мигрантами, которая затонула в декабре 2023 года во время движения в сторону Кипра. Телеканал CNN Turk передавал сообщение префектуры Антальи: "Есть вероятность того, что в результате возможного затопления лодки безжизненные тела могли быть перенесены на береговую линию города из-за течения, ветра и волн".