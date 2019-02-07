За престижные награды Берлинале поборются 17 фильмов

Один из крупнейших международных фестивалей - Берлинале - сегодня откроется в столице Германии. За престижные награды поборются 17 фильмов. Особое внимание кинокритиков российской картине “Кислота” режиссера Александра Горчилина - это его дебют в киноиндустрии. Россию в параллельных программах фестиваля также представит фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина. Кинофестиваль продлится 10 дней.