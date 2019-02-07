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За престижные награды Берлинале поборются 17 фильмов

Один из крупнейших международных фестивалей - Берлинале - сегодня откроется в столице Германии. За престижные награды поборются 17 фильмов. Особое внимание кинокритиков российской картине “Кислота” режиссера Александра Горчилина - это его дебют в киноиндустрии. Россию в параллельных программах фестиваля также представит фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина. Кинофестиваль продлится 10 дней.

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