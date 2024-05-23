В Великобритании вновь набирает силу скандал с эскадронами смерти. Элитный спецназ массово убивал мирных жителей Афганистана.

Уже 10 лет над британским спецназом висит дамоклов меч последствий из-за кровавых расправ. Но как только тема снова начинает всплывать в обществе - история каждый раз получает очень интересное продолжение. Так вышло и в этот раз. После того, как юристы представили новые доказательства, и вновь запахло жареным - военные стали заметать следы.

Элита британских войск просто взяла и удалила все данные с ведомственных компьютеров, в том числе с главного сервера. Все то, что может подтвердить массовые убийства ни в чем не повинных граждан. И это притом, что командирам SAS (Особой воздушной службы) был отдан приказ сохранить все данные о ходе операции до прибытия офицеров королевской военной полиции. Британская пресса была в шоке от такого самоуправства.





Но в этом деле такие фокусы уже не впервой. Королевская военная полиция уже пыталась докопаться до правды. Улики таинственным образом исчезали.





И вот британское правосудие заходит на очередной круг. Полноценное расследование убийств мирных афганцев вроде бы началось осенью. Большая часть слушаний, по требованию минобороны пройдет в тайне - без присутствия журналистов и общественности.

Хотя все это похоже на банальный развод. Общественность возмущается - расследование начинают, дабы уменьшить недовольство. Но результата как не было, так и нет.

Первую попытку предприняли еще в 2014 году. Британская полиция начала расследование по ряду других схожих убийств. Но спустя 6 лет его просто свернули. Военная полиция пришла к выводу, что спецназ ничего плохого не сделал. Жертвы британского беспредела опасаются, что и сейчас дело могут замять, несмотря на вопиющие преступления.

Но Лондон плевать хотел на голоса пострадавших. Политика прежняя: своих не сдаем. Более того, власти приняли закон, который по сути разрешает творить беспредел в других странах.





Любопытно, что в начальной версии документа военным всех уровней вообще прощали любые преступления против гражданских за исключением "особых случаев". В окончательной редакции подсудным признали сексуальное насилие. За пытки же, вопреки протестам общественности, наказывать не будут.

Этот закон лишь укрепит мнение о том, что власти специально проводят политику вседозволенности. Он подрывает традиционнуюприверженность Великобритании фундаментальным нормам международного гуманитарного права и прав человека. Нильс Мельцер, спецдокладчикООНпо вопросу пыток