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За прошедшие сутки от COVID-19 в Германии скончались 410 человек

Германия обновила печальный рекорд - за прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались 410 человек. Это самый высокий однодневный скачок смертности с начала пандемии. Не падает и прирост заболеваемости - за 24 часа почти 19 тысяч человек.

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