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За распространение наркотиков в Сингапуре казнят женщину
За распространение наркотиков в Сингапуре - впервые почти за 20 лет - казнят женщину. Как пишет китайское издание, в 2018 году Саридеви Джамани приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина.
И вот спустя почти 5 лет, 28 июля, приговор приведут в исполнение. Местная правозащитная группа сообщает, что в этом случае Джамани станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей была повешена за незаконный оборот наркотиков. В Сингапуре предусмотрена смертная казнь за определенные преступления, включая убийства и некоторые формы похищения людей. Здесь также действуют одни из самых жестких в мире законов о борьбе с наркотиками, предусматривающий смертную казнь за незаконный оборот более полукилограмма каннабиса и 15 граммов героина.
Еще одного человека в Сингапуре казнили за незаконный оборот наркотиков. Сегодня 50 граммов героина стоили жизни мужчине. По информации правозащитников, оба заключенных являются сингапурцами, и их семьи были уведомлены о датах их казни.
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