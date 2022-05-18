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За сутки на "Азовстали" в плен сдались 694 боевика
"Азов" выходит с "Азовстали". По сообщениям Минобороны России,за сутки в плен сдались почти 700 боевиков. Всего с 16 мая оружие сложили 959 украинских гвардейцев. А что же западные СМИ, которые целый месяц трубили о необходимости спасать нацистское подразделение "Азов"? Красноречивая подборка из британских изданий. Сегодня на девяти ярких обложках о Мариуполе лишь две скромные заметки мелким шрифтом. Западная пропаганда предпочитает в упор не замечать успешную тактику и логичный ход российской спецоперации в Украине.
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