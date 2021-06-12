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За сутки три случая массовой стрельбы в США

В США эпидемия огнестрельного насилия. За минувшие сутки в стране три случая массовой стрельбы. В Остине, штат Техас, пострадали 12 человек. Огонь открыли в ресторане. Сейчас полиция заблокировала прилегающие к месту преступления улицы.

Неизвестные стреляли по мирным жителям в штатах Вашингтон и Джорджия. Всего в ходе происшествий погибло 4 человека. Еще 9 получили ранения.


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