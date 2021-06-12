За сутки три случая массовой стрельбы в США

В США эпидемия огнестрельного насилия. За минувшие сутки в стране три случая массовой стрельбы. В Остине, штат Техас, пострадали 12 человек. Огонь открыли в ресторане. Сейчас полиция заблокировала прилегающие к месту преступления улицы.