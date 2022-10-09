За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы - "Нью-Йорк таймс"

За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, сообщает "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. В публикации отмечается: теракт был организован, чтобы перерезать линии снабжения Вооруженных сил России.