Великобритания стоит за ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", - сказала дипломат.