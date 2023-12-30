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За терактом ВСУ в Белгороде стоит Британия - Захарова
Великобритания стоит за ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", - сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что "в отсутствие малейших шансов улучшить плачевное положение ВСУ "на земле" англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей".
Фото: РИА Новости
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