За утверждение новой Конституции Кубы проголосовали 73 % избирателей

На Кубе подводят итоги референдума. За то, чтобы утвердить новую Конституцию, проголосовали 73 % избирателей. По данным национального избиркома, явка составила 84 %. В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в Основной закон страны, - частичное признание частной собственности и учреждение постов президента и премьер-министра. Проект был подготовлен под руководством Рауля Кастро.