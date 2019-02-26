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За утверждение новой Конституции Кубы проголосовали 73 % избирателей
На Кубе подводят итоги референдума. За то, чтобы утвердить новую Конституцию, проголосовали 73 % избирателей. По данным национального избиркома, явка составила 84 %. В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в Основной закон страны, - частичное признание частной собственности и учреждение постов президента и премьер-министра. Проект был подготовлен под руководством Рауля Кастро.
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