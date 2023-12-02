За время конфликта в секторе Газа погибли более 5 тыс. детей

Страшную статистику опубликовала ООН. Свыше 5 300 палестинских детей погибли за 48 дней бомбардировок сектора Газа. Только за последние сутки умерли 180 мирных жителей.

С новой силой эскалация на Ближнем Востоке началась накануне. Хрупкое перемирие закончилось, и Израиль возобновил полномасштабную операцию в секторе Газа. Со вчерашнего дня поражены более 400 целей. В нарушении режима прекращения огня стороны обвиняют друг друга.