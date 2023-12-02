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За время конфликта в секторе Газа погибли более 5 тыс. детей

Страшную статистику опубликовала ООН. Свыше 5 300 палестинских детей погибли за 48 дней бомбардировок сектора Газа. Только за последние сутки умерли 180 мирных жителей.

С новой силой эскалация на Ближнем Востоке началась накануне. Хрупкое перемирие закончилось, и Израиль возобновил полномасштабную операцию в секторе Газа. Со вчерашнего дня поражены более 400 целей. В нарушении режима прекращения огня стороны обвиняют друг друга.

Сейчас в южной части Газы ведутся ожесточенные бои. Над городом разбросали листовки, призывающие жителей перебраться дальше на юг, в город Рафах. Также по данным канала "Аль-Джазира", ЦАХАЛ штурмует города и населенные пункты на Западном берегу реки Иордан.

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