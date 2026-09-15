Забастовка работников энергосектора во Франции остановила работу 7 ядерных реакторов

Масштабная забастовка работников энергетического сектора во Франции привела к временному отключению 6,5 ГВт генерирующих мощностей. Остановлены сразу 7 ядерных реакторов.

Поводом для протестов стали рекомендации Счетной палаты страны отменить льготы на оплату газа и электричества для сотрудников отрасли. Поскольку Франция обеспечивает за счет АЭС около 70 % своих потребностей и является ключевым поставщиком энергии в регионе, сокращение выработки создаст существенные риски для экспорта в соседние государства и может вызвать очередной скачок цен на европейском рынке.

Ожидается, что забастовка продлится как минимум до вечера.