Забастовка во Франции перерастает в столкновения с полицией

Во Франции общенациональная забастовка мирных граждан стремительно перерастает в насилие со стороны полиции. Только в Париже задействовано более 5 тыс. полицейских и жандармов, сообщают французские СМИ. Силовики жестко разгоняют митингующих.

Сообщается о первых пострадавших от произвола французских властей. Мирных протестующих избивают дубинками, травят газом, ставят детей и женщин к стенке, обыскивают, волокут потерявших сознание по асфальту. Вопиющие кадры приходят из Парижа. Одному из участников акции силовики разбили голову до крови.

Насилие вместо диалога - ответ французских властей на желание людей быть услышанными. Французы вышли на улицы, требуя справедливых цен на продукты и топливо, а также спасения системы образования.

Впрочем, это только начало. У полиции развязаны руки: накануне глава МВД Франции экстренно отменил свой прошлый запрет и вновь разрешил использовать светошумовые гранаты. Ожесточенные стычки отмечаются также в Марселе и Лионе. Людей массово задерживают. Арестован как минимум 61 человек. Всего во Франции на сегодня запланировано около 500 акций по всей стране.