Забастовка норвежских нефтяников отразится на мировом рынке

В Норвегии забастовка нефтяников может привести к сокращению добычи нефти и газа на шельфе примерно на четверть. Накануне нефтегазовая ассоциация страны не приняла требования профсоюза об улучшении условий труда. Если договориться не удастся, то ежедневно нефтедобыча будет падать на 966 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Всего же страна добывает более 4 миллионов баррелей в сутки. Новости о норвежской забастовке удерживают цену на нефть марки Brent на уровне 42 долларов за баррель.