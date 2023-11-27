Забастовка объявлена на предприятиях Shell в Великобритании

В Великобритании сотрудники компании-подрядчика нефтегазового гиганта Shell объявили о начале забастовки. Акция затронет электростанции и продлится минимум неделю, также участники откажутся от сверхурочной работы в течение 12 недель. Причиной стачки стал спор о прожиточном минимуме. Как сообщают организаторы, компания-подрядчик отказалась выдавать положенные выплаты, учитывающие стоимость роста жизни в условиях высокой инфляции и арендной платы.