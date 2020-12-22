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Забастовка работников урановых шахт в Украине продолжается
Вторые сутки продолжаются акции протеста в Кировоградской области Украины. Шахтеры, занятые на урановых шахтах, требуют немедленной выплаты зарплат - им должны 83 миллиона гривен или около трех миллионов долларов. Горняки превратили свой протест в круглосуточный: здесь установлены палатки и перекрыты три трассы национального значения. Периодически возникают стычки с водителями заблокированных грузовиков. Шахтеры требуют немедленного вмешательства в ситуацию правительства. Их предприятие, которое принадлежит государству, может быть объявлено финансово несостоятельным уже в начале января. Кабинет министров в поддержке шахтам отказывает, поскольку это является нарушением договоренностей Украины с Международным валютным фондом.
Остановка урановых шахт грозит Украине экономическими и экологическими проблемами
Урановые шахты, в отличие от угольных, являются высокотехнологичным производством. Их остановка грозит региону не только экономическим уроном, но и серьезными экологическими проблемами. В частности, возможно затопление шахт и заражение окрестностей радионуклидами.
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