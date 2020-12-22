Забастовка работников урановых шахт в Украине продолжается

Вторые сутки продолжаются акции протеста в Кировоградской области Украины. Шахтеры, занятые на урановых шахтах, требуют немедленной выплаты зарплат - им должны 83 миллиона гривен или около трех миллионов долларов. Горняки превратили свой протест в круглосуточный: здесь установлены палатки и перекрыты три трассы национального значения. Периодически возникают стычки с водителями заблокированных грузовиков. Шахтеры требуют немедленного вмешательства в ситуацию правительства. Их предприятие, которое принадлежит государству, может быть объявлено финансово несостоятельным уже в начале января. Кабинет министров в поддержке шахтам отказывает, поскольку это является нарушением договоренностей Украины с Международным валютным фондом.