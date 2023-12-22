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Забастовка в туннеле под Ла-Маншем привела к хаосу на вокзалах

После внезапной забастовки туннель под Ла-Маншем накануне был полностью закрыт. Стайк привел к беспорядку и столпотворениям на вокзалах прямо перед рождественскими каникулами. Бастовать решили сотрудники французской компании, которая управляет этим туннелем. По некоторым данным, они добивались бонусов в конце года.

В переговоры вмешался даже министр транспорта Франции, который и помог достичь соглашения. Но тысячи поездок уже были сорваны. Пострадали также компании, использующие туннель для перевозок грузовых и легковых автомобилей.

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