Забастовка в туннеле под Ла-Маншем привела к хаосу на вокзалах

После внезапной забастовки туннель под Ла-Маншем накануне был полностью закрыт. Стайк привел к беспорядку и столпотворениям на вокзалах прямо перед рождественскими каникулами. Бастовать решили сотрудники французской компании, которая управляет этим туннелем. По некоторым данным, они добивались бонусов в конце года.