Забастовки в Германии. В аэропортах ожидаются отмены рейсов

В Германии сегодня вновь будет сильно нарушено авиасообщение. Службы безопасности трех немецких аэропортов проводят 24-часовую забастовку. Стачка коснулась воздушных гаваней Дюссельдорфа, Кельн/Бонна и Штутгарта. В руководстве аэропортов предупредили о возможных отменах авиарейсов, а также об увеличении времени проверки и ожидания отправления самолетов. Проводит акцию профсоюз "Верди". Он требует повышения зарплаты, а также улучшения условий труда для сотрудников служб безопасности воздушных гаваней страны. Это уже вторая акция на этой неделе.