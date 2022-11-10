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Забастовки в Париже вызвали транспортный коллапс и закрытие 30 станций метро
Свыше 30 станций метро закрыты 10 ноября во французской столице из-за забастовки работников общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что участники забастовки добиваются повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Акция протеста проводится по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда".
Сообщается, что движение нарушено на восьми ветках парижского метрополитена. Ожидаются перебои в работе подземки, а также автобусов, трамваев и пригородных поездов. Граждан призвали в связи с этим отложить сегодня поездки на общественном транспорте и отдать предпочтение удаленной работе.
В регионе Иль-де-Франс сегодня утром большие пробки. По информации сервиса Sytadin, длина заторов в Париже и его окрестностях уже превысила 350 км.
Проблемы с городским транспортом ощущают сегодня также все крупные французские населенные пункты.
Фото:pixabay
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