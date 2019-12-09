Забастовки во Франции привели к рекордным пробкам

Саммит "нормандской четверки" пройдет на фоне масштабных забастовок. В столичном регионе Франции общенациональная стачка уже привела к образованию пробок рекордной длины - свыше 630 километров. Сегодня пятый день акций протеста против пенсионной реформы, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий. В митингах принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники. Закрыто большинство линий метро в Париже, сокращено количество пригородных парижских электричек, автобусов и трамваев