ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Забавное видео в Сети набирает популярность

И еще одно забавное видео. В Сети набирает популярность танец и погоня собаки на самокате за автомобилем под песню In My Feelings рэпера Дрейка. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все