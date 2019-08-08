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Забег крыс. Токийский супермаркет пришлось закрыть из-за возмущения покупателей

Видеокадры из Японии шокировали интернет. В Сети появилось видео, на котором десятки огромных крыс бегают по супермаркету прямо по полкам с продуктами. Зрители узнали на кадрах токийский супермаркет популярной торговой сети. Буквально за два дня ролик посмотрели более 5 миллионов раз. На магазин обрушились тысячи обвинений и жалоб. В результате супермаркет пришлось закрыть.

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