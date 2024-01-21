Заблокированные дороги и "навозная демонстрация" - во Франции не прекращаются протесты фермеров

Во Франции не прекращаются протесты фермеров. Крестьяне продолжают осаду Тулузы. Здесь полностью остановлено движение по автомагистралям, ведущим в город: дороги перегородили баррикадами из тюков с сеном.

А в Лиможе прошла традиционная "навозная демонстрация". На главную площадь города были вывалены десятки тонн коровьих лепешек.