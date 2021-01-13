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Заболевших все больше. Больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с COVID
Несмотря на массовую вакцинацию и повсеместный локдаун, рост заболеваемости коронавирусом в Европе не снижается. Наихудшая ситуация в Великобритании — там безуспешно борются с новым штаммом. Смертность бьет рекорды. Местные СМИ сообщают, что мест не хватает ни в больницах, ни в моргах. Число жертв за последнюю неделю выросло почти в полтора раза. В связи с этим власти усилят наказание за отказ следовать ограничениям против COVID-19.
Германия планирует продлить локдаун
Тем временем в Германии локдаун могут продлить на 10 недель! Об этом сообщила Ангела Меркель. В стране с начала пандемии подтверждено уже почти 2 миллиона случаев, а число смертей каждые сутки составляет около 900 человек.
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