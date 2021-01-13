Заболевших все больше. Больницы Британии не справляются с наплывом пациентов с COVID

Несмотря на массовую вакцинацию и повсеместный локдаун, рост заболеваемости коронавирусом в Европе не снижается. Наихудшая ситуация в Великобритании — там безуспешно борются с новым штаммом. Смертность бьет рекорды. Местные СМИ сообщают, что мест не хватает ни в больницах, ни в моргах. Число жертв за последнюю неделю выросло почти в полтора раза. В связи с этим власти усилят наказание за отказ следовать ограничениям против COVID-19.



