Зачем Маск вернулся в кабинет Трампа и почему отключение Starlink для Зеленского не так страшно

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Владимир Зеленский уже вышел из-под контроля президента США Дональда Трампа и не слишком опасается отключения Starlink. О причине этого рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По его словам, Зеленский уже вышел из-под контроля Трампа и сделал ставку на другую политическую силу. "Мы видим, что Зеленский вышел из-под контроля Трампа, и сегодня он занимает проглобалистскую позицию. Он четко определил для себя, кто ему может гарантировать безопасность, кто его поддерживает, кто для него враг. К Соединенным Штатам он относится более чем осторожно. В этой ситуации, когда до американских выборов в Конгресс остается меньше месяца, он сделал для себя ставку в поддержку демократов. Поэтому все, что делает сегодня киевский режим, для того, чтобы максимально закопать Трампа и помочь демократам", - отметил Андрей Богодель.

Эксперт считает, что украинский лидер демонстрирует уверенность в поддержке европейских партнеров. "Зеленский демонстрирует, что не боится Дональда, ведь за ним стоят сильные ребята, сильные мира сего. Это "коалиция желающих" - "евротройка". С другой стороны, это большая часть демократов", - обозначил он.

quote Многие также говорят, что Трамп просядет. Наверняка в выборах в Конгресс его голоса упадут. А я скажу, посмотрите, как Трамп себя спокойно ведет. Андрей Богодель

"И что опять в кабинете у Трампа делает Илон Маск? Мы с вами знаем, что Маск это не кто иной, как технологический король. Он даже, по-моему, в "Тесле" такую должность имеет. Но на самом деле он является цифровым королем. И сегодня республиканцы пытаются максимально ослабить демократов в возможности подделать выборы: это касается цифрового голосования, голосования по почте. Вспомните, сколько мертвых душ проголосовало в свое время за демократов. И сегодня, я думаю, Трамп практически уверен, что в этих выборах он вовсе не проиграет и даже не ослабнет, а, скорее всего, усилит свои позиции", - пояснил эксперт.

Отдельно он прокомментировал тему, связанную с Starlink. Ранее The New York Times, Axios и другие крупные американские СМИ писали, что главная угроза со стороны администрации Белого дома Зеленскому - отключение разведданных и спутниковых систем. Основная спутниковая система - Starlink Илона Маска.

"Мы зачастую очень сильно переоцениваем систему Starlink. Ведь когда ее отключили у россиян, ничего же не случилось, никакого обвала. И как же все остальные воюют, включая Иран, который противостоит этой самой могучей стране, у которой полное обладание этой системой", - подчеркнул Андрей Богодель.

По его словам, разведывательных спутников в регионе достаточно и без Starlink. "Только одна Европа обладает порядка 50 спутниками военного назначения. Одна Франция имеет 15 спутников, которые постоянно висят над европейской частью территории. Ежедневно за нами следят 120 спутников (это только на одну Беларусь), из них всего 44 американских. А все остальные - из других стран, включая Японию, Южную Корею, Австралию", - рассказал он.

Кроме того, замначальника факультета считает полное отключение технически и политически сложным: "Просто так рубильником Starlink не отключается. Дело в том, что сегодня Соединенные Штаты и Разведывательное сообщество объединены по различным направлениям. В том числе это разведка Североатлантического альянса, и не предоставлять данные своим союзникам - это проблематично. Есть такая организация, как Five Eyes. Это англосаксонская разведывательная коалиция, которая работает по всем направлениям. И самое главное, что всю полноту представляемой информации Соединенные Штаты дают только одной стране - Великобритании. А как раз Великобритания сегодня является основным куратором Зеленского".

Он признал, что ущерб от отключения возможен, но не станет критическим. "Вообще Starlink очень хорошо себя проявила. И если от нее действительно получится отключить Украину, опять-таки, если это возможно сделать. Будет ли от этого какой-то ущерб? Да, будет, но это не тот ущерб, при котором мы скажем: "Ну все, сейчас Украина рухнет"", - заключил Андрей Богодель.

Таким образом, по оценке Андрея Богоделя, Зеленский не боится угрозы отключения Starlink, поскольку опирается на европейских партнеров.