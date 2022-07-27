Зачем фермеры Нидерландов вываливают на дороги навоз и солому?

Горы навоза и соломы на основных автомагистралях Нидерландов. Причина бунта фермеров - экологический закон. Правительство постановило ограничить выбросы соединений азота. Установленные нормы таковы, что поголовье крупного рогатого скота придется сократить на 30 %. Отсюда крупные экономические потери, а для мелких фермеров это прямой путь к разорению.