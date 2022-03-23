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Зачем НАТО накачивало Украину оружием и инструкторами - фрагмент видеозвонка уже в интернете

То, что вступление в НАТО для Украины было лишь вопросом времени до российской спецоперации, подтверждает слитый разговор пранкеров с министром обороны Великобритании. Тот проговорился, что его страна на протяжении пяти лет делала все возможное, чтобы милитаризировать Украину. Фрагмент видеозвонка выложили в интернет. Бен Уоллес поначалу был абсолютно уверен, что на линии глава правительства Украины Денис Шмыгаль, и отвечал на неудобные вопросы. Полную версию видео обещают выложить через несколько дней.

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