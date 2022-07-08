Зачем украинские военные минируют границу с Беларусью?

Украинские военные приступили к минированию границы с нашей страной. Последние несколько дней они это делают, не скрываясь: мины устанавливаются на дорогах, в том числе проселочных, а также вдоль железнодорожного полотна и на переправах через реки. Делается все кое-как - с нарушением армейских инструкций и наставлений. Это создаст много дополнительных проблем, когда придет пора производить разминирование. Власти Украины уже не раз заявляли, что наша страна не представляет для соседей военной угрозы. Раз так, единственные, против кого может быть направлено создание минного барьера, - простые граждане, которые до недавних пор собирали в приграничной полосе грибы и ягоды, а также уходили в Беларусь за простой мирной жизнью.