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Зачем в Дании 12-летним девочкам устанавливали противозачаточную спираль насильно
В современном и циничном мире уже сложно удивляться чему-либо. Но скандал, который разворачивается в Дании, способен шокировать бесчеловечностью. На протяжении многих лет власти просто уничтожали коренное население Гренландии.
Большинство населения - это древний этнос инуиты (аналог чукчей в России). Коренных обитателей там примерно 70 тыс. человек, а могло быть минимум вдвое больше. Почему?
Ответ прост и ужасен одновременно. Тысячи инуитских женщин были подвергнуты принудительной стерилизации. Людоедские методы по отношению к местному населению датчане использовали на протяжении десятков лет, начиная с 1960-х. Тайная кампания ограничения рождаемости преследовала конкретную цель: власти боялись, что коренное население вытеснит датчан с острова и будет требовать независимости.
Скандал разгорелся после этой публикации. Причем тему "разогрели" не белорусские или русские СМИ, а британская либеральная Daily Mail. 11 ноября газета опубликовала историю женщины Арнак.
"Данизация в Гренландии началась в 1967 году. Правительство Дании решило начать "кампанию по планированию семьи" - таким термином назвали уничтожение. Аки-Матильда Хёг-Дам - одна из двух депутатов от Гренландии в парламенте Дании использует слово "геноцид" и говорит о том, что ее народ стал мишенью постыдного расизма. Она обвиняет Данию в попытке искоренить культуру и язык инуитов.
На вопросы "Почему это делают тайно?" или "Почему не ввели налог на многодетность?" чиновники датского двора отвечали просто: "Мы им не доверяем". Половина женщин жила в незнании, что сотворили с ними врачи.
Десятки гренландских женщин, которых варварски и без их ведома лишили возможности иметь детей, планируют подать в суд на датское государство. По разным оценкам, из-за попыток сократить население только в период с 1966 по 1970 год пострадали 4,5 тыс. инуиток.
Я думаю, что программа принудительной стерилизации местных народов, которые проживают в Гренландии, связана именно с тем, чтобы они не превратились в значимую политическую силу и не смогли добиться независимости от Дании. То есть такой неоколониальный подход продолжается, но это все происходит под личиной политкорректности, толерантности, якобы уважения к национальным меньшинствам. На самом деле, как мы видим, это во многом лицемерие.
Шокирующие факты потрясли общество не только в Дании. "Гардиан" пишет о том, что начато совместное расследование. Но отчет должны представить лишь в мае 2025 года. О компенсациях жертвам речи пока не идет.
"Школы ужаса" для детей, принудительная стерилизация женщин, умерщвление людей с психическими заболеваниями - методы, при помощи которых Дания, Швеция, Канада и США, начиная с 19 века и вплоть до наших дней, истребляли коренные народы, проживающие на территории этих стран. Постыдные истории западной демократии - в новом выпуске "Понятной политики".
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