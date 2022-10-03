Зачем в Европе сносят памятники воинам Красной армии и уничтожают историю - ответы в проекте "По форме"

Новости о сносе памятников воинам Красной армии появляются каждую неделю. Лидеры в этой гонке - Польша и страны Прибалтики. Самое главное, что обычные люди в этих странах не согласны с действиями властей и всячески пытаются сохранить героическое прошлое предков. Зачем Европа уничтожает историю - ответы в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Безумство. Ненависть. Слабость. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая длится уже более чем полгода на территории европейских стран. Снос, уничтожение памятников, установленных воинам Красной армии.

Европейцы забыли, кто принес им свободу, или они не могут простить советскому воину его героизм, преданность и самопожертвование во имя Родины? Есть еще один вариант - ненависть к потомкам победителей. К нам. К тем, кто вдыхает в историю вторую жизнь: громко говорит о победе над фашизмом, разоблачает факты преступных действий батальонов СС и коллаборационистов, которые были созданы на территориях европейских стран. И больше всего именно в странах Прибалтики, Польши и Украине.

Сегодня эти страны на передовой. Они развернули боевые действия. Но только воюют они не с живыми, а с… мертвыми. Например, Латвия погрязла "в крови". Снос памятника и стелы освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в центре города - что это? Терроризм истории? Месть Советскому Союзу? Для нас, белорусов, русских - это плевок в лицо. Мы ждали осуждающей реакции их коллег по Евросоюзу. Мы надеялись, что Организация Объединенных Наций хотя бы пригрозит пальцем прибалтам! Тишина. Молчание всех международных организаций. Как будто всему миру зашили рты.

Прибалтийская операция окончилась 24 ноября 1944 года. Были освобождены Литва, Латвия и Эстония. Цена победы на этой территории - 60 тысяч убитых советских солдат и офицеров. Жаль, что эстонское правительство тоже забыло об этом. Более того, они уже полгода пытаются сделать лоботомию своему обществу. Власти Эстонии полгода ведут массовую войну с памятниками и даже могилами погибших бойцов Красной армии. Зачастую ликвидация памятников и перемещение тел происходит тайком, чтобы не возмущать местное население. Но есть факты, о которых власти страны умышленно кричат на весь мир. Как с историей сноса танка Т-34 в эстонской Нарве. Местные активисты дежурили возле танка и организовали сбор подписей в его защиту. Не помогло. Неравнодушных жителей разгонял вооруженный спецназ. В Польше молниеносно разнеслась новость о том, что якобы белорусские власти отомстили и уничтожили захоронения польских и немецких военнослужащих. Это вранье. Вот пример. Вилейский район, деревня Долгиново. Здесь находятся могилы польских солдат, погибших в 1920 году. Каждый памятник досмотрен. Территория ухожена. Ни о каком сносе речи даже не идет. В отличие от польских властей, которые за последние годы снесли более сотни монументов советским солдатам. Город Вилейка - 150 захороненных польских и немецких воинов. Приезжайте, посмотрите.

На сегодняшний день в Беларуси около девяти тысяч памятников и захоронений периода Великой Отечественной войны. Каждый из них для нас - святое место. Мы благоустраиваем воинские захоронения, назначаем шефство над монументами, возводим на постаменты оружие Победы! Еще один яркий пример дел, а не слов на ветер - открытие в сентябре парка боевой техники в Полоцке на Кургане Бессмертия. Министерство обороны выделило 15 единиц боевой техники. Современное вооружение и священное место памяти символизируют единство прошлого и настоящего.

Уважаемые соседи, вы глубоко ошибаетесь, если решили через ликвидацию объектов советского наследия уничтожить память поколений. Не выйдет. Даже жители ваших государств никогда не забудут все подвиги советских солдат. Пусть даже части обществу вы и закрыли рот. Веру и память ни у кого украсть невозможно.