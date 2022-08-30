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Военные корабли США вошли в Тайваньский пролив - зачем Вашингтон провоцирует
Дестабилизировав Ирак на долгий срок, Вашингтон подталкивает к открытой конфронтации новые государства. Два американских военных корабля вошли в Тайваньский пролив. Как говорится в сообщении 7-го флота США в Японии, 2 ракетных крейсера идут через международные воды и не нарушают международное право. Но Пекин согласно принципу одного Китая считает пролив своими внутренними водами. США провоцируют открыто. В последние месяцы американские чиновники сенаторского уровня стали периодически наведываться в Тайбэй, разжигая сепаратистские устремления Тайваня. Китай отвечает показательными военными учениями в своем регионе.
И сегодня тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику. Эксперты не пророчат начало войны, но США не успокаиваются.
Белый дом направит Конгрессу США запрос на продажу оружия Тайваню
Стало известно, что Белый дом направит Конгрессу США запрос на продажу Тайваню вооружений более чем на миллиард долларов. Об этом сообщила американская газета "Политико". В публикации отмечается, что пакет поставок включает в себя в том числе 60 противокорабельных ракет и 100 тактических ракет класса "воздух-воздух".
Китай потребовал от США прекратить эскалацию
Пекин категорически потребовал от Штатов прекратить продажу оружия Тайбэю, чтобы избежать эскалации. Любые контакты с ним в военной сфере нарушают принцип одного Китая. К слову, официально Вашингтон этот принцип поддерживает. Вот такое преступное лицемерие.
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