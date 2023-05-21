"Зачинщики ядерной войны" - так называют протестующие в Хиросиме участников саммита G7. Акции переросли в столкновения

"Зачинщики ядерной войны" - так называют протестующие в Хиросиме участников саммита "Большой семерки". Такие заявления звучат на фоне протестов жителей Хиросимы, чьи призывы государства, видимо, за слишком толстыми стенами залов заседаний не слышат. Тысячи людей на протяжении всего форума выходили на улицы из-за антигуманной политики лидеров стран G7, называя их "империалистическими зачинщиками ядерной войны". Последняя акция переросла в столкновения с правоохранителями.