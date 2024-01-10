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Зачистка образования: президент Гарвардского университета не поддержала арабо-израильский конфликт и лишилась своей должности
В январе Гарвардский университет распрощался со своим 30-м президентом. Точнее, Клодин Гэй была вынуждена уйти в отставку. Причиной тому были политизация образования и борьба внутри либерального лагеря из-за войны в Газе.
Клодин Гэй заняла этот пост лишь 1 июля 2023 года. Ее избрание на пост президента одного из самых престижных университетов Лиги плюща стало важной победой для так называемых толерантных активистов, ведь она - первая чернокожая женщина на этом посту. Однако радость длилась недолго.
Спусковым крючком послужило декабрьское заседание в Конгрессе. Во время дачи показаний на вопрос "Противоречат ли антисемитские призывы студентов уставу Гарвардского университета?" Гэй просто промолчала, за что тут же подверглась серьезной критике. Речь идет о вспыхнувших протестах на фоне арабо-израильского конфликта. Конфронтация в Гарварде очевидна. Не все поддерживают действия Вашингтона.
Более 30 студенческих объединений подверглись нападкам из-за подписанного открытого письма, в котором утверждалось, что за войну несет полную ответственность Израиль. Авторы отметили, что миллионы палестинцев в секторе Газа "вынуждены жить в тюрьме под открытым небом", и призвали Гарвард принять меры, чтобы "остановить продолжающееся уничтожение палестинцев". В документе имена указаны не были, однако организация Accuracy in Media начала сливать данные студентов в интернет, обвиняя их в антисемитизме.
Как итог: у всех студентов с "неправильными взглядами" оказался волчий билет. Ведь стараниями одного из выпускников Стэнфордского университета был создан "Список террористов в колледже, полезное руководство для работодателей". Конечно, без последствий для Гарвардского университета не обошлось.
Азиатские студенты добивались отмены дискриминации последние 10 лет. Получалось не особенно хорошо. В ответ на давление суда в Гарварде пообещали поработать над "разнообразием при отборе абитуриентов". Но добавили в заявлении следующее:
О деталях подделки исследований и коррупции в крупнейших вузах США смотрите в проекте АТН "Понятная политика" на "Беларусь 1".
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