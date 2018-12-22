Задержали подозреваемых в причастности к запуску беспилотников у лондонского аэропорта Гатвик

Британские полицейские задержали двух подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик. Воздушная гавань более суток была парализована из-за отмены рейсов. В пятницу аэропорт возобновил работу. О личностях арестованных пока ничего не сообщается. Полиция не разглашает ни возраст, ни пол, ни место их задержания. Расследование продолжается, и полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых вторжений беспилотников.