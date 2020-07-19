Во Франции задержан подозреваемый по делу о пожаре в кафедральном соборе Петра и Павла в Нанте. 39-летний мужчина на добровольных началах помогал епархии. Ранее в поле зрения полиции мигрант не попадал.

Местные СМИ передают, что мужчина должен был закрыть двери собора в пятницу вечером. В правоохранительных органах отметили, что причастность арестованного к поджогу не установлена.

Напомним, что огонь вспыхнул в соборе Святых Петра и Павла в Нанте накануне утром. Памятник готической архитектуры тушили несколько часов. По предварительным данным, в огне погибли несколько реликвий: витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Следователи не исключали версию поджога.



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